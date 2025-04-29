"Циркон" меняет игру: угрозы для американских авианосцев растут

Гиперзвуковая ракета "Циркон" угрожает флоту США, нарушая баланс сил с Россией. Брэндон Вайхерт из Оксфорда подчеркивает важность противодействия для США, чтобы стабилизировать обстановку в Балтике, Черном море и Арктике.
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