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"Циркон" меняет игру: угрозы для американских авианосцев растут

"Циркон" меняет игру: угрозы для американских авианосцев растут

Гиперзвуковая ракета "Циркон" угрожает флоту США, нарушая баланс сил с Россией. Брэндон Вайхерт из Оксфорда подчеркивает важность противодействия для США, чтобы стабилизировать обстановку в Балтике, Черном море и Арктике.

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