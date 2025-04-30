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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу ребенка, проглотившего батарейку

Накануне во время несения службы на перекрестке Павловского тракта и улицы Трактовой города Барнаула к экипажу второй роты первого взвода отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г.

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