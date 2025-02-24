Новгородские власти рассказали, что чаще всего просят отремонтировать жители области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля, ФедералПресс. За 2024 год в Новгородской области самыми популярными направлениями в инициативном бюджетировании стали ремонт учреждений культуры, обустройство спортивных площадок и благоустройство общественных территорий.
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