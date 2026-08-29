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Олимпиаду вычеркнули: ISU переписал правила для россиян — Петросян и Гуменник остались без Гран-при

Олимпиаду вычеркнули: ISU переписал правила для россиян — Петросян и Гуменник остались без Гран-при

Аделия Петросян и Пётр Гуменник заняли шестые места на Олимпийских играх в Милане. Фигуристы получили нейтральный статус и были готовы к возвращению на международную арену.

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