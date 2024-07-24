Украина открыла новый фронт против России: главное за сутки

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Украина открыла новый фронт против России в Африке, все больше украинцев пытается сбежать из страны, в зоне спецоперации появились первые украинские военные – бывшие заключенные.
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