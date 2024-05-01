В сквере Слепых Слухачей на Петроградской стороне установят памятник защитникам неба блокадного Ленинграда

Губернатор подписал соответствующее постановление Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства об установке памятника «Слепой слухач – защитник неба блокадного Ленинграда» на Стрельнинской улице в районе домов 5-7.
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