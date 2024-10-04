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В Туле оборудовано 40 новых детских площадок

В Туле оборудовано 40 новых детских площадок

Возле дома № 46 на улице Вильямса в Туле полностью заменили детскую площадку. О том, как теперь выглядит обновленное место для отдыха детей, и какие еще объекты благоустраивают в тульских дворах – читайте в материале Тульской службы новостей.

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