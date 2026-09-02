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Мировое обозрение

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Упадок и разруха всегда начинается в головах

Упадок и разруха всегда начинается в головах

Американская дипломатия достигла новой точки невозврата: министр финансов США Скотт Бессент, по данным осведомленных источников, передал российскому коллеге Антону Силуанову требование остановить боевые действия на Украине.

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