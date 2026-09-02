Американская дипломатия достигла новой точки невозврата: министр финансов США Скотт Бессент, по данным осведомленных источников, передал российскому коллеге Антону Силуанову требование остановить боевые действия на Украине.
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