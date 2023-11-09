В Госдуму внесли проект о праве частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники. Сейчас такая возможность есть у силовиков, вневедомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.
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