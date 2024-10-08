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Эпов покинул управление автомобильных дорог ради «Гормоста»

Эпов покинул управление автомобильных дорог ради «Гормоста»

Сергей Эпов возглавил МКУ «Гормост». Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска – начальник управления автодорог Сергей Эпов покинул должность.

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