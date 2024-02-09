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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Иногда найм выгоднее бизнеса

Мне никогда не хотелось в руководители, но жизнь буквально подталкивала меня в это русло. В институте меня поставили на руководящую должность, на своем первом рабочем месте я также сразу попал в руководители, хотя там было множество людей, которые работали долгое время и были достойны этого места.

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