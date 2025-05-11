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«Третьего лишнего» превратят в мультсериал

«Третьего лишнего» превратят в мультсериал

Комедия «Третий лишний» обзаведется мультсериалом от сервиса Peacock, уверяет TV Line. Действие анимационного шоу про плюшевого медведя-похабника Теда (Сет Макфарлейн) и его хозяина Джона Беннетта (Марк Уолберг) развернется после дилогии.

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