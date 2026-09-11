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Скотч на все случаи жизни: основные виды и способы применения

Скотч на все случаи жизни: основные виды и способы применения

В мире бытовых и профессиональных задач существует незаметный, но поистине незаменимый помощник, который присутствует почти в каждом доме, офисе и на производстве.

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