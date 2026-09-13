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Царьград

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Загитова помогла установить мировой рекорд по стретчингу в Екатеринбурге

Загитова помогла установить мировой рекорд по стретчингу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен мировой рекорд по самой массовой тренировке в формате стретчинга. Достижение зафиксировали утром 13 сентября в рамках велнес-программы Международного фестиваля молодежи.

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