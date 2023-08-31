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Павлович будет запасным в бою Джонса и Миочича (журналист Игорь Лазорин)

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин со ссылкой на менеджера Сергея Павловича Ризвана Магомедова. Напомним, что в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 295 должен пройти бой за титул в тяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и бывшим владельцем пояса Стипе Миочичем.

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