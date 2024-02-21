Депутаты отправили Мурашко обращение о запрете продажи прекурсора бутирата россиянам

По мнению авторов документа, наркотик пользуется растущей популярностью среди молодёжи. Петербургские депутаты приняли в окончательном втором чтении и отправили в Москву обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением об ужесточении контроля за продажей препарата 1,4-бутандиол, из которого изготавливают наркотик бутират, передаёт корреспондент 78.