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Депутаты отправили Мурашко обращение о запрете продажи прекурсора бутирата россиянам

По мнению авторов документа, наркотик пользуется растущей популярностью среди молодёжи. Петербургские депутаты приняли в окончательном втором чтении и отправили в Москву обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением об ужесточении контроля за продажей препарата 1,4-бутандиол, из которого изготавливают наркотик бутират, передаёт корреспондент 78.

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