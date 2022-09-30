Усиленные опергруппы круглосуточно охраняют рыбу в приморском нацпарке

Дирекция заповедников "Земля леопарда" усилила охрану рек в связи с началом нереста лососёвых. Кету, заходящую в реки национального парка для продолжения рода, будут круглосуточно охранять усиленные опергруппы.
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