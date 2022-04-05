Немцы не прочь снова повоевать с русскими

Германия просит у США и Израиля ракеты — для «защиты» от России Дмитрий Родионов На фото: THAAD — американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Фото: Ralph Scott/Department of Defense via ZUMA Wire/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачё Всеволод Шимов Германия рассматривает возможность покупки систем противоракетной обороны у США или Израиля, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетными комплексами «Искандер», рассказал генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.