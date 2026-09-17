BJC: у женщин с избыточным весом снижен риск развития рака груди после менопаузы

У женщин с более высоким ИМТ в 20 лет риск рака груди после менопаузы оказался ниже: увеличение показателя на 5 кг/м² было связано со снижением риска примерно на 15%.
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