В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

Виталий

Многозадачный - это многопрофильный, универсальный, один заменит сразу нескольких? Так платить ему надо 3-4 зарплаты. Или работодатель хочет сэкономить за счет кадрового количества? Для спеца это не проблема, надо просто заинтересовать.