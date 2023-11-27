В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

Global Look Press/Bernd Weißbrod/dpa В России на фоне рекордно низкой безработицы резко увеличился спрос на многозадачных сотрудников, сообщили в РБК со ссылкой на исследование компании Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.
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