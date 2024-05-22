REUTERS/Claudia Greco Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские элиты переходят к прямому политическому террору против своих оппонентов, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
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