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Рабьо перед полуфинальным матчем ЧМ-2026: «У нас нет специального плана против Ямаля»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Испании заявил, что защита против соперника не сводится только к тому, чтобы нейтрализовать полузащитника Ламина Ямаля.

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