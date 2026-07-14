Рабьо перед полуфинальным матчем ЧМ-2026: «У нас нет специального плана против Ямаля»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Испании заявил, что защита против соперника не сводится только к тому, чтобы нейтрализовать полузащитника Ламина Ямаля.
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