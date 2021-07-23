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Постановление ГКО № 801сс: что Сталин собирался сделать с Москвой, если бы её захватили немцы

Постановление ГКО № 801сс: что Сталин собирался сделать с Москвой, если бы её захватили немцы

Осенью 1941 года, когда немцы были уже на подступах к столице СССР, в радиопередачах, газетных статьях неоднократно цитировали слова Кутузова, по преданию произнесенные им во время военного совета в Филях: «С потерей Москвы не потеряна Россия».

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Alex Imen
Все меры были правильными. К счастью, не понадобились.
Василий Коликов
Писатель Юлиан Семенов вспоминал, что его отец, Семен Ляндрес, также входил в группу сотрудников НКВД, оставляемых в Москве на случай ее захвата для организации диверсий.
Андрей
Они, простые граждане, сражались за себя и свою Родину!!!! А сейчас что, сражаться за имущество олигархов??
ivvs gidan
За Родину! Она у нас одна, в отличии от олигархов. Если, что , они сбегут... И Х-р с ними... А Родина, да и имущество останутся, его национализируем.. И, будем сражаться, за Родину, за своих матерей, детей, стариков, и за могилы предков, которые отстояли до нас нашу страну и землю, и мы, если понадобится, тоже отстоим. Потому, как иной Родины для нас нет. В этом и есть наша главная военная тайна!!!
Леонид
Когда наступит "Большой песец", олигархам и чиноидам бежать будет некуда, бо за кордоном они и нахрен никому не нужны...за редчайшим исключением. Все они что-то из себя представляют ровно до тех пор, пока за их спиной, в той или иной степени, находится государство. В ином случае, это просто органическое удобрение. Как и все раннее сбежавшие из России либероиды, артистики, спортсмены и прочие модельки.
Андрей
С этим я полностью согласен!!!!!
ivvs gidan
Серов, который должен был остаться резидентом НКВД в Москве, в конце сентября 41-го, специально ездил в блокадный Ленинград к начальнику НКВД Ленинграда Кубаткину, который должен был остаться резидентом НКВД в Ленинграде, чтобы перенимать у него опыт! Там уже был разработан и успешно осуществлялся план "Д". Его в точности повторили в столице.
Эдгар
Что значит "успешно осуществлялся план "Д" , разве немцы вошли в Ленинград?
Vladimir Lioubimcev
А гитлеровцы вообще планировали полностью стереть Москву с лица Земли. Как и Ленинград. Если бы только они туда вошли... Ну... кое-кто пил бы сейчас "Баварское", чтобы до рыгаловки...

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