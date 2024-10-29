Велопутешествие. Рыбинск - Казань. 2021 год. Часть 2

После обеда мы решили немного отдохнуть на траве. ложь Обдумывая, где мы остановимся в Нижнем Новгороде, мы, как обычно, пошли против системы - проехали Лысково и остановились в красивом селе Очайха на реке Волге.
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