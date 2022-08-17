В Чите откроют региональную площадку военно-технического форума "Армия-2022"

Торжественное открытие военно-технического форума состоится в субботу, 20 августа в 11:00. Помимо вооружения и техники, здесь можно будет увидеть историческое оружие, посетить партизанскую деревню, угоститься солдатской кашей на полевой кухне.
Торжественное открытие военно-технического форума состоится в субботу, 20 августа в 11:00. Помимо вооружения и техники, здесь можно будет увидеть историческое оружие, посетить партизанскую деревню, угоститься солдатской кашей на полевой кухне.
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