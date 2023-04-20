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Гавриков сделал передачу в матче с «Эдмонтоном», у него 5 очков в плей-офф НХЛ за карьеру

Гавриков сделал передачу в матче с «Эдмонтоном», у него 5 очков в плей-офф НХЛ за карьеру

Владислав Гавриков сделал голевую передачу в матче с «Эдмонтоном» (2:4, 1-1). Защитник «Лос-Анджелеса» набрал 1-е очко в текущем Кубке Стэнли, всего в серии 1-го раунда он провел 2 игры.

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