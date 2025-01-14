Ленинградец обманул крымчан с пиломатериалами на 567 тысяч рублей

Фото: Гала АмарандоПрокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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