Бельский поздравил митрополита Варсонофия с днем рождения

И пожелал ему доброго здоровья, неиссякаемых сил и светлой радости Председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале поздравил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с днем рождения.
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