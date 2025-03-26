Новейшие отечественные разработки стали применять для тушения пожара на полигоне в Новороссийске

Бентонитовые маты привезли на тлеющий полигон в урочище горы Щелба в Краснодарском крае. Решение о применении инновационных методов тушения возгорания было принято на совещании, которое прошло 17 марта с участием генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.