Никакой летней резины: ГИБДД на Кубани предупредила водителей об опасности из-за гололеда и тумана ГИБДД обратилось к водителям на Кубани с предупреждением о сложных погодных условиях на дорогах и соблюдении в связи с этим особых мер предосторожности.
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