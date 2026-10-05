Сын бывшего мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде

В Таиланде погиб сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом 5 октября сообщили в его окружении.
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