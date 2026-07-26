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Сюрприз в открытом море: солистка «Лицея» Настя Макаревич сыграла свадьбу на лайнере Astoria Grande

Сюрприз в открытом море: солистка «Лицея» Настя Макаревич сыграла свадьбу на лайнере Astoria Grande

Для певицы торжество стало приятной неожиданностью. Настя Макаревич и Евгений Першин Ирина МакаричеваВ жизни солистки группы «Лицей» Насти Макаревич произошло знаковое событие, которое вполне может претендовать на звание самого романтичного жеста этого лета.

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