Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца СВО с надписи в Марьинке

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.фото: vk.com/mil--> Министр обороны Сергей Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу погибшего военнослужащего Романа Рудакова, который просил позаботиться о его семье.
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