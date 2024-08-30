Перед УПЦ стоит непростой выбор: искушение Константинополем, которое хуже раскола

159 прочтений Вчера Верховная рада Украины 20 августа приняла во втором чтении закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», направленный на ликвидацию Украинской православной церкви.
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