Синоптик Леус: Циклонический вихрь повысит температуру воздуха в Петербурге

И принесет небольшие дожди. В Северной столице во вторник, 12 ноября, будет сыро и облачно. Такую погоду в Петербурге обеспечит теплый сектор циклонического вихря, центр которого расположен над Баренцевым морем.
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