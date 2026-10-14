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Культуромания

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15 октября в прокат выходит российский документальный фильм «Лес. Хранитель жизни»

15 октября в прокат выходит российский документальный фильм «Лес. Хранитель жизни»

С 15 октября в российский кинопрокат выходит документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» — вдохновляющее путешествие по первозданным лесам России от студии «Лесфильм», создавшей фильм «Медведи Камчатки.

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