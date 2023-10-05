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Царьград

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Боровский парк в ТиНАО благоустроили: теперь там есть каменный лабиринт

Боровский парк в ТиНАО благоустроили: теперь там есть каменный лабиринт

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об интересных деталях нового старого парка.Боровский парк в ТиНАО, который два года приводили в порядок в рамках программы по благоустройству, теперь может продемонстрировать все свои «обновления».

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