Боровский парк в ТиНАО благоустроили: теперь там есть каменный лабиринт

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об интересных деталях нового старого парка.Боровский парк в ТиНАО, который два года приводили в порядок в рамках программы по благоустройству, теперь может продемонстрировать все свои «обновления».
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