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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» заплатит за Диоманде 125 млн евро, бонусы – до 15 млн. Мадридцам и «Лейпцигу» осталось уладить формальности

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, во сколько в итоге обойдется « Реалу » Ян Диоманде . По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland, мадридцы близки к приобретению нападающего « Лейпцига », остается уладить формальности и последние детали.

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