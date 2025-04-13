Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Daily Mirror. Дезертировавший в Россию украинец скрывается от правосудия на Международной космической станции

Daily Mirror. Дезертировавший в Россию украинец скрывается от правосудия на Международной космической станции

32-​летний Алексей Зубрицкий разыскивается на Украине за дезертирство. Он сбежал из своего авиационного подразделения и перешел на службу Владимиру Путину, а в настоящее время находится на борту Международной космической станции.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
1 д.
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