Daily Mirror. Дезертировавший в Россию украинец скрывается от правосудия на Международной космической станции

32-летний Алексей Зубрицкий разыскивается на Украине за дезертирство. Он сбежал из своего авиационного подразделения и перешел на службу Владимиру Путину, а в настоящее время находится на борту Международной космической станции.
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