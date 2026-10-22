Carbon-X обучили на 302 млрд токенов генетических последовательностей и биологических текстов: модель с открытым кодом можно запускать локально, не передавая чувствительные данные внешним сервисам Hugging Face представила Carbon-X — открытую языковую модель, которая позволяет задавать вопросы о ДНК на обычном языке и получать не только прогноз, но и его объяснение.