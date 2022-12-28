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Судьи посчитали падение Большунова и Устюгова в полуфинале спринта Красногорской лыжни «обычным инцидентом»

Судьи посчитали падение Большунова и Устюгова в полуфинале спринта Красногорской лыжни «обычным инцидентом»

Судьи посчитали, что при падении Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, не было нарушений правил ни с чьей стороны.

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