Судьи посчитали падение Большунова и Устюгова в полуфинале спринта Красногорской лыжни «обычным инцидентом»

Судьи посчитали, что при падении Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, не было нарушений правил ни с чьей стороны.
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