Театр абсурда

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  • Tania Еременко
    Пусть сша покупает у них теперь добавки и корма. И без чешского пива мы обойдёмся - ваыбор велик. Я люблю , например...Чехия все осознал...
  • Леонид Руси
    За базар нужно отвечать... Чехи враги и в случае войны... в плен не брать...Чехия все осознал...
  • Владимир Сиденко
    Чехию разорвать как бобик тряпку, чтобы другим урок был. Пигмеи чёртовы!!!!!Чехия все осознал...

Гудкову-младшему грозит 5 лет тюрьмы

Гудкову-младшему грозит 5 лет тюрьмы

41-летний Дмитрий Гудков (бывший депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия", экс-кандидат в депутаты ГД от партии "Яблоко", соучредитель Фонда поддержки свободных СМИ - вместе с Ильёй Пономарёвым, сооснователь коалиции "Объединённые демократы" - вместе с Максимом Кацем, cооснователь несостоявшейся "Партии перемен" - вместе с Ксенией Собчак) после обыска задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

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