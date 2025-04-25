Скорректированная EBITDA ГК «Самолет» составила ₽109 млрд за 2024 год

По сравнению с 2023 годом выручка девелопера увеличилась на 32%, до 339 млрд рублей. Скорректированная EBITDA достигла рекордных 109 млрд рублей, что соответствует рентабельности в 19%, говорится в сообщении компании Вместе с тем в условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка РФ ожидаемо выросли финансовые расходы, поэтому скорректированная чистая прибыль составила 30,3 млрд руб.
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