«Тиррено – Адриатико». 6-й этап. Гонщики проедут 159 км по маршруту с равнинным финишем

13 марта пройдет заключительный этап веломногодневки «Тиррено – Адриатико». Гонщики проедут 159 км по маршруту с равнинным финишем.

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