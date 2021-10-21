18,3% крымчан уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

Такие итоги за 5 дней озвучила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико после совещания в режиме ВКС с Первым заместителем Председателя Правительства России Андреем Белоусовым.
Такие итоги за 5 дней озвучила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико после совещания в режиме ВКС с Первым заместителем Председателя Правительства России Андреем Белоусовым.
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