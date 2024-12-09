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Рогов рассказал о зачистке российскими военными населенного пункта в районе Курахово

Российские военные зачищают село Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

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