Тысячи лиц появились на авто и Стенах памяти «Бессмертного полка»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разместили гигантское панно из нескольких тысяч портретов ветеранов Великой Отечественной войны.
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