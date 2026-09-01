НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» за руку Тормены и отмену 11-метрового после наступа Ленини на ногу Комарову

« Ростов » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Краснодаром » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:1). Желто-синие попросили комиссию рассмотреть два эпизода этой игры: неназначенный на 15-й минуте пенальти в ворота «быков» после попадания мяча в руку  Витору Тормене и отмененный 11-метровый после наступа Кевина Ленини наступил на ногу Ивану Комарову.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым