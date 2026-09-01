«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» за руку Тормены и отмену 11-метрового после наступа Ленини на ногу Комарову

« Ростов » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Краснодаром » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:1). Желто-синие попросили комиссию рассмотреть два эпизода этой игры: неназначенный на 15-й минуте пенальти в ворота «быков» после попадания мяча в руку Витору Тормене и отмененный 11-метровый после наступа Кевина Ленини наступил на ногу Ивану Комарову.
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