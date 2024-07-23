На фоне возобновления атак со стороны проиранских группировок, США укрепляют систему ПВО своих объектов на территории Сирии.
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На фоне возобновления атак со стороны проиранских группировок, США укрепляют систему ПВО своих объектов на территории Сирии.
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