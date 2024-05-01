Шесть украинских дронов сбили над регионами России минувшей ночью

О разрушениях и пострадавших в результате попыток украинских атак Минобороны не сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о пресечении попыток атаковать территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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